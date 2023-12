Leader-tukea 4H:n Kotiseututalohankkeelle ★

Uusi rahoituskausi alkoi hankehakujen avautumisella kesäkuussa 2023.

– Leader-rahoituksen kysyntä on ollut vilkasta, joulukuussa Päijänne-Leaderista on haettu 56 hanketta, joista 31 on hanketukia eli yhteistyötoimenpiteitä ja 25 yrityshankkeita, kertoo Päijänne-Leaderin toiminnanjohtaja Anu Taipale.

– Hallituksessa on ehditty käsitellä yhteensä 48 hanketta, joista 23 yhteistyötoimenpiteitä ja yrityshankkeita 25. Näistä on tehty 43 puoltavaa rahoituspäätöstä; 21 yhteistyötoimenpidettä ja 22 yritystukea, muutama jäi vielä odottamaan lisätietoja.

Julkista tukea hankkeille ja yritystuille on myönnetty yhteensä n. 1 milj. euroa vuonna 2023.