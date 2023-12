Yhdistykset yhä ilmaiseksi Kotisetutalolle ★

Sivistyslautakunta pääsi yksimielisyyteen Kotiseututalon vuokrahinnoista 1.1.2024 alkaen. Talo on edelleen kunnan yksiköiden käytettävissä maksutta, samoin paikalliset yhdistykset ja kolmannen sektorin toimijat voivat käyttää tiloja yleishyödylliseen toimintaansa.

Muusta kuin yleishyödyllisestä toiminnasta peritään hinnaston mukainen korvaus. Kotiseututalo on vuokrattavissa sekä yksityiseen että yritysten kaupalliseen käyttöön.

Kahvion vuokra on tammikuusta alkaen 50 € yrityksille ja 30 € yksityisille, juhlasalin 100 / 50 € ja koko talon 150 / 80 €.

Kotiseututalo on ollut ilmaiskäytössä elokuusta asti: sitä ovat varanneet keskimäärin kahdesti viikossa yhteensä 19 eri toimijaa. Yksityistilaisuuksia on ollut 4. Kokouksiin sopivat hyvin kahviotilat, joihin mahtuu parikymmentä henkeä. Mikäli osallistujia on enemmän, on tilaa tehty näyttelysaliin. Varaamista helpottaa ensi vuonna käyttöön otettava sähköinen varauskalenteri.