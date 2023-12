Talvi tuli tänä vuonna jo marraskuun puolivälissä ja Päijännekin on saanut jääpeitteen, kun monena vuonna jäätyminen on tapahtunut vasta tammikuussa.

Päijänteen jään paksuudeksi on Suomen Ympäristökeskuksen sivuilla merkitty 14 cm. Ensimmäiset retkiluistelijatkin on järvellä jo nähty.