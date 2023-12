Pirkka Ahola vesihuollon puheenjohtajaksi ★

Padasjoen Vesihuolto piti varsinaisen yhtiökokouksensa viime viikolla. Hallitukseen varsinaiseksi jäseniksi valittiin Pirkka Ahola, Virpi Kallioinen, Heikki Koskinen, Eeva-Riitta Kusmin ja Ilkka Saarinen. Varajäseninä toimivat Merja Hännikäinen ja Silja Savola.

Hallitus järjestäytyi heti yhtiökokouksen jälkeen ja yhtiön hallituksen uudeksi puheenjohtaja valittiin Pirkka Ahola, varapuheenjohtajana jatkaa Heikki Koskinen.

Uutta tässä järjestäytymisessä oli se, että vuosikymmenten tapana on ollut, että kunnanjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, mutta kunnanjohtaja Juha Rehula on tuonut jo aikaisemmin esiin, että ei ole käytettävässä yhtiön hallituksen jäsenenä eikä puheenjohtajana. Kunnanjohtaja tulee osallistumaan hallitustyöskentelyyn jatkossa asiantuntijan roolissa ja hänellä on kokouksissa puheoikeus, vaan ei äänioikeut­ta.

Hallitus valitsi kokouksessaan vesihuollon toimitusjohtajaksi kunnan teknisen johtajan Jouni Turusen.