Nyystölän joulutulet sisätiloissa ★

Kunnanjohtajan kyläkierros saavutti 1.12. Nyystölän, jossa oli joulutulitapahtuma. Käymättä on enää Vesijako.

Juha Rehula muistutti kuulijakuntaa Monuksella strategiakyselystä ja jakoi nyt enää yhden lapun mahdollisia terveisiä varten.

– Olen sen verran masokisti, että viikko sitten luin ketjussa kaiken sen, mitä Etelä-Suomen Sanomat on tänä vuonna uutisoinut Padasjoesta. Kun sen veti nippuun, ei kuntakuva kovin häävi ollut. Nyt sitten saatiin vaihteeksi positiivinen otsikko, kun Padasjoki satsaa satamaan puoli miljoonaa. Näitä me tarvitaan, koska elämme mielikuvien maailmassa.

Talousarviota varten Rehula kaiveli monenlaisia lukuja ja sellainenkin seikka paljastui, että vuoden 1980 jälkeen Padasjoella syntyvyys on ollut kuolleisuutta suurempi vain kolmena vuonna – viimeisimmästä on aikaa jo 36 vuotta.

Padasjoki 2035 -asiakirjaa varten Rehula on halunnut haastaa päättäjiä ja kuntalaisia. Vapaa-ajan asukkaiden suurta joukkoa ei toistaiseksi ole pysytty kunnolla hyödyntämään, vaikka koronan jälkeen viipymäajat kakkoskodilla ovat selvästi pidentyneet. Vapaa-ajan asuntoja on enemmän kuin vakituisia asukkaita kunnassa.

Toinen merkittävä asia on metsien määrä ja niiden hyvä kasvu. Rehula otti esiin myös nopeat tietoliikenneyhteydet, valokuituliittymiä on viimeisimmän tiedon mukaan 118.

– Joka pistää Päijänteen rantatonttiin parisataa tuhatta, tuskin rakentaa siihen 10×10 saunamökkiä. Huvilalle tarvitaan jo ihan turvallisuudenkin vuoksi kunnon yhteydet.

Ympäristöasiat esillä

Keskustelunaiheina oli mm. kunnan latutilanne ja keskustan viheralueiden hoitamattomuus. Toivottiin tienvierikasvillisuuden kurissapitoa etenkin Laivarannassa, jossa liikennöinti on kesäaikaan suurta.

– Ei se riitä, että ajetaan juhannukseksi ja toisen kerran elokuussa. Pistää varmasti silmään ulkopaikkakuntalaisellekin, jos ei näkyviä paikkoja hoideta. Huonon kuvan saa Taulun risteyksessä, arvioi eräskin.

– Satamalaitureilla kasvaa koivupuskia, se on ihan järkyttävän näköistä. Risteysten liikenteenjakajissa saisi tehdä jo harvennuksen, niin isoja on puuntaimet. Ja mikä kaislikkoräme on Kirkkopuistossa peittämässä jokinäkymää?

Nyystölällä on varaa arvostella, sillä sen oma liittymä valtatie 24:lle on hyvin hoidettu ja kukka-istutuksilla kauniisti koristeltu. Nyystöläläiset löysivät huomauttamista myös satamaravintolasta. Lisäksi puhuttiin majoitustilojen puutteesta ja toivottiin kylpylähotellin toteuttamista.