Monitoimitila käyttöön kirjastossa ★

Kirjaston asiakaspalvelutiski vaihtui uuteen jo pari viikkoa sitten ja viikko sitten avattiin uusi monitoimitila yleisölle. Varastona pidempään ollut entinen Matkahuollon huoneisto saatiin remontin myötä takaisin hyötykäyttöön.

Laajennusosaan kuljetaan kirjaston kautta. Matkahuollon vanha ruutulattia sai jäädä, uudistetut vessat ovat hulppean kokoiset. Avajaispäivänä kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi sai kukat Eila Väisäseltä.

Työntekoon, opiskeluun ja harrastuksiin tarkoitettu monitoimitila on nyt kirjaston palveluaikoina käytössä ilman ajanvarausta. Palveluaikojen ulkopuolella sitä voivat varata yhdistykset kokoontumisiinsa.

– Tilan toiminnot voivat tästä vielä laajentua, kunhan käyttäjät kertovat ideoistaan. Pienimuotoinen näyttelykin tänne mahtuisi, toteaa kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi.

– Seinälle tulee vielä iso näyttö kokouskäyttöä varten ja kesäksi asennetaan ikkunoihin himmennyskalvot.

Monitoimitilassa on ikkunoiden edessä kolme työskentelypistettä, joissa on säädettävät työpöydät. Monitoimitilassa on langaton verkko ja tukiasema. Keskellä huonetta on pari pöytää tuoleineen ja seinustalla lisää istuimia: enimmillään tilaan mahtuu noin 20 ihmistä.

Etätyöntekijä tai opiskelija voi laittaa eväänsä keittiöseinustan jääkaappiin ja lounasajan koittaessa lämmittää eväitään mikrossa. Yhdistysväki voi myös keitellä kahvit monitoimitilassa. Tähän asti kirjallisuuspiirit ja kielikahvilat ovat joutuneet turvautumaan kirjaston henkilökunnan sosiaalitiloihin.

– Toistaiseksi tila on käytössä vain palveluaikoina.

Etenkin kesäaikaan on kirjastosta ollut ajoittain vaikea löytää rauhallista soppea työskentelyä varten. Osa etätyöntekijöistä on käyttänyt parveketta ja myös vanhojen lainakirjojen varastossa on pidetty työpalavereja. Varaston ovi on nyt aina avoinna, kun aiemmin piti pyytää henkilökuntaa avaamaan se.

Laajennusosa saatiin käyttöön kreivinaikaan, sillä vaalit aiheuttavat tammikuussa taas poikkeusjärjestelyjä kirjastossa.

Vanha palvelutiski oli kovin matala ja siksi epäergonominen. Sen vaihtotarve lähtikin työterveydestä. Uudet palvelupöydät ovat sähköisesti säädettävissä ja kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi sai vihdoin ottaa käyttöönsä jälleen satulatuolin.

Kirjapuolella uutta on ”Puolen kuun laina”, joka on korvannut uutuusteosten aiemman viikon pituisen lainausajan. Puolen kuun lainoilla turvataan suosittujen uutuuksien paikallinen saatavuus.

Entisessä Matkahuollon toimistohuoneessa aukeaa kotiseutuarkisto vielä tämän vuoden aikana.