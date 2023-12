Sankarimuistotaulujen tilannetta kartoittamaan työryhmä ★

Työryhmä ryhtyy kartoittamaan Pro Patria -muistotaulujen tilannetta. Kappelineuvosto päätti viime viikolla nimetä työryhmään kappeliseurakunnan edustajana Hannu Tukian, kunnasta hyvinvointijohtaja Pauliina Koskelan ja reserviläisten edustajana Heikki Koskisen.

Keskustelu tauluista käynnistyi, kun seurakuntakoti joutui käyttökieltoon. Siellä on sankaritaulu, jossa on kaikkien talvi- ja jatkosodissa kuolleiden padasjokelaisten nimi. Kylien taulut, joissa on oman kylän sankarivainajien nimi sekä synnyin- ja kuolinaika, ovat lähinnä kylätaloissa, esimerkiksi Maakeskessä Rientolassa ja Kasiniemessä Kokkopirtillä. Tiedossa kuitenkin on, että ainakin yksi kylätaulu on yksityishenkilön varastonnurkassa odottamassa esillepääsyä.

Isänmaan sankareiden muistoa ovat vaalineet seurakunnan lisäksi kunta, reserviläiset ja sotaveteraaniyhdistys. Sankarivainajien nimet on tarkoitus pitää esillä myös tuleville sukupolville.