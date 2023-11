Partio etsii kokoontumis- ja varastotilaa keskustasta

Padaspartio on ollut vailla omia toimitiloja jo pidemmän aikaa. Seurakuntakoti on käyttökiellossa ja Olkkarilla ei ole tilaa partiotavaroille. Lippukunnan johtaja Aleksi Mertsalmi kertoo, että partio on tiedustellut uusia toimintatiloja mm. Monitoimitalolta. Tekninen lautakunta käsitteli entisen parturihuoneiston vuokrausta tiistaina.

– Mitään päätöstä vuokraamisesta ei ole vielä tehty kummankaan puolelta. Olemme kartoittaneet myös muualta soveltuvia tiloja, kertoo Mertsalmi.

– Meillä on tarve saada kokoontumispaikan ohessa tavaroille ja retkikalustolle asianmukainen varastotila.

Padaspartion toimintaryhmistä Sudarit kokoontuu joka toinen maanantai, Seikkailijat joka toinen keskiviikko ja Samoajat joka toinen maanantai.

– Pienen paikkakunnan ongelma on edelleen se, että täytyisi saada uusia aikuisia mukaan toimintaan, jotta saataisiin lapsille järjestettyä toimintaa.

Perjantaina 24.11. klo 16.15-17.30 Padaspartio järjestää kalenterinmyyntitempauksen kaupoilla. Adventtikalenterin voi ostaa myös netistä.

Itsenäisyyspäivänä perinteinen kynttiläkulkue lähtee klo 17 Olkkarilta sankarihaudoille. Sankarihaudoilla on kynttilöiden lasku ja pieni hartaushetki.