Kuhmoisten hevoshistoria kansiin ★

Anna Karhila on laittanut naapuripitäjän hevos­historian kansien väliin. Mehtähevosia, sotakavereita ja markkamiljonäärejä -teos kertoo Kuhmoisten hevos­historian 1500-luvulta 2000-luvulle saakka. Kirjan kustantajana toimi Kuhmoisten kotiseutuyhdistys ja kirja painettiin Padasjoen kirjapainossa.

Eero Ikonen Kuhmoisten kotiseutuyhdistyksestä kertoo, että kirja syntyi, kun Karhilan tekemä Jämsän hevoshistoria, johon oli tarkoitus sisällyttää myös Kuhmoisten osuus, alkoi paisua liian suureksi. Näin ollen kirjoittajan kanssa päätettiin tehdä Kuhmoisten hevoshistoriasta kokonaan oma kirjansa.

– Alunperin ajattelimme kirjan olevan noin 100-sivuinen kirjanen, mutta Annan perusteellisen työn tuloksena siitä tulikin 224-sivuinen ”oikeaoppinen historiajulkaisu”.

Kuhmoisten kotiseutuyhdistyksen osuus rajoittui Ikosen mukaan esipuheiden kirjoittamisen sekä oikoluvun ja kuvankäsittelyn ohella käytännön järjestelyjen hoitamiseen.

Kirjassa tulee ilmi, kuinka entisaikaan on tarvittu kestäviä matkahevosia, sillä etäisyydet ovat olleet pitkiä. Hevosta on tarvittu niin pelto- kuin metsätöissäkin. Vielä viimeisimmän sodankin aikana rintamalle lähti talosta mies ja hevonen. Urheiluhevosten vuoro tuli 1980-luvulla, Kuhmoisissa parikin eri hevosta on tehnyt omistajastaan markkamiljönäärin.

Kirjoja on myynnissä Kuhmoisten kirjastossa ja Kädentaitajien myymälässä sekä Päijälän ja Kuhmolan joulutoreilla. Kuhmoisten kotiseutuyhdistyksen julkaisemaan kirjasarjaan kuuluvat aiemmin julkaistut Vanhanajan Metsätyöt, Linnavuoren Mysteeri, Kukkuu käki Kuhmoisissakin – karjalaisia evakkotarinoita sekä Fabian Lindénin Keräelmiä Kuhmoisten pitäjän historiasta.

Kotiseutuyhdistyskin valmistautuu jouluun osallistumalla joulutoreille ja jouluvalojen sytyttämiseen 24-tien ja Tamperetien varsille sekä myymällä Kuhmoisten Joulu 2023 –lehteä. Lehden myyntipisteet ovat samat kuin kirjoillakin.