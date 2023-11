Kirkonkylän kyläkokouksessa satama puhutti ★

Kirkonkylän kyläyhdistyksen syyskokouksessa 19.11. kunnanjohtaja Juha Rehula kertoi kunnan kuulumisia ja keräsi jo tutuksi tulleeseen tapaan kokousväen mielipiteitä lapuille kuntastrategiaa varten.

Kotiseututalolla keskusteltiin sunnuntaina etenkin sataman kehittämisestä.

– Kesäkuussa kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä kuntastrategia-niminen asiakirja, jossa pyritään kirjaamaan auki se, mitä me halutaan olla, ja millä sinne päästään. Kuvatkoon tulevaisuudensuunnittelua se, kun erään kokouksen jälkeen minulle tultiin sanomaan, että jätä se Mainiemi siitä pois. Olin nimittäin ottanut esiin Kullasvuori-Mainiemi –alueen kehittämisen ja minulle se näyttäytyy kyllä yhtenäisenä kokonaisuutena, kuvaili kunnanjohtaja.

– Jos me tavoitellaan sitä, että matkailu on se tulevaisuuden työllistäjä, luonto vetovoimatekijä ja tuo järvi, jonka vettä pääkaupunkiseutulaiset juo, on se meidän juttu, vaatii se kyllä muutakin kuin keskustelua Taululla olevien kahden kukkaruukun suoristamisesta tai Kuntalan vaakunan haalistumisesta. Moniko on muuten huomannut vaakunan värien kirkastuneen?

Keskustelu virisi vilkkaana etenkin Päijänteen ranta-alueen kehittämisestä. Kunnan ostama Aarnin ranta siistitään ensi kesäksi: rakennelmat kivikautista saunaa myöten puretaan ja muutoinkin biitsikaistale ennallistetaan entiseen loistoonsa. Yksi osallistuja huomautti, että polttoaineenjakelua varten pitäisi satamassa olla automaatti, sillä polttoainetta tarvitaan myös talviaikaan mm. moottorikelkkoihin.

– Jotain syötävää olisi hyvä olla tarjolla ainakin viikonloppuisin myös veneilykauden ulkopuolella. Täältä menee valtakunnalliset kelkkareitit, jotka alkaa Helsingistä ja jatkuu pitkälle pohjoiseen.

Satamayrittäjän valinnasta tehty valitus puhutti kokousväkeä. Pahimmassa tapauksessa markkinaoikeuden käsittely voi kestää kuukausia. Rehula sai kokousväen purskahtamaan nauruun kertomalla, miten on suunnitelma B: nä ajatellut suorittaa hygieniapassin ja opetella käyttämään satamaravintolan pitsauunia ja rasvakeitintä.

– Aika luottavainen olen sen suhteen, että satama on avoinna ensi kesänä.

Kokousväki toivoi, että jatkossa ravintolan aukioloajoista pidetään kiinni. Muisteltiin myös rannan retkeilymajaa, joka purettiin salaa yhtenä yönä. Satamaan toivottiin kalastustarvikemyyntiä, lisää aktiviteetteja ja toimivaa keittiötä.

– Se on meidän kuntalaistenkin tehtävä käyttää niitä palveluita, mitä järjestetään, tuumi yksikin.

Tiina Aarto jatkaa puheenjohtajana

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tiina Aarto ja hallituksessa jatkavat Jaana Tanner, Kaija Koivukoski, Kaisa Käpölä, Satu Rasa, Erkki Rantasalo ja Esa Koskinen, varajäsenenä pitkään toiminut Anita Mäkinen valittiin varsinaiseksi. Heikki Koivukoski jatkaa varalla, uudeksi varajäseneksi valittiin aktiivinen talkoolainen Kauko Laulajainen.

Talkoorinkiin toivotaan lisää aktiiveja: nimensä ja numeronsa ilmoittamalla saa tiedon talkoista, joihin voi sitten halutessaan ilmoittautua. Vapaaehtoistyötä on tarjolla monenlaista aina saunanlämmityksestä polttopuiden pinoamiseen ja puffetinpitoon.

Ilmoilan uimapaikalle rakennettiin talkoilla alkukesästä uusi laituri. Kyläyhdistykselle se oli iso menoerä, mutta toisaalta saunan vuokratuloja ja jäsenmaksuja on saatu aikaisempaa enemmän.

Toimintasuunnitelma sisältää pitkälti vakiintunutta toimintaa. Lenkkisaunat ovat kyläyhdistyksen säännöllistä toimintaa Kaunismäessä Päijänteen ollessa sulana. Rantasaunaa kuten grillikotaakin myös vuokrataan. Vapuksi jaetaan taas jäsenkirje ja kokoonnutaan keskustan Roskarynnäkköön. Avoimet kylät –lauantaina on jälleen Ekin kyläkävely ja kesällä järjestetään taas myyjäistapahtumia Mainiemen sahalla. Viiden muun kylän kanssa yhteistyö jatkuu Kek­rin merkeissä, sillä tapahtuman Leader-tuki on kaksivuotinen.

Kokouksen päätteeksi keskusteltiin vielä tulevista tapahtumista. Kauneimmat joululaulut –tilaisuus järjestetään sunnuntaina 3.12. klo 15 Mainiemen vanhalla sahalla, jonne kyläyhdistys järjestää glögit ja piparit. Joulumyyjäiset ovat sahalla lauantaina 9.12. ja sinne on maksuttomia myyntipaikkoja vielä vapaana, niitä voi tiedustella Kaija Koivukoskelta. Reserviläiset järjestää joulutulitapahtumansa 14.12. Kaunismäen kodalla.

Kyläyhdistys aikoo pitää latukahviloita kodalla kevättalvella, mikäli lunta ja hyviä ulkoilukelejä on viikonloppuisin.