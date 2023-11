Joulunavauksessa kuullaan Joacimin vastajulkaistu singlebiisi Siivet ★

Keskustan yrittäjät järjestävät perinteisen joulunavaustapahtuman kylänraitilla lauan­taina 2.12. Joulupukki kiertelee tapaamassa lapsia sekä lapsenmielisiä ja torilavalle yleisöä viihdyttämään nousee Harrastajateatteri, paikallinen Yön Sävel soittamaan joululauluja sekä rap-artisti Joacim.

Keskustien varrella olevissa liikkeissä on kaikenlaista kivaa tekemistä erityisesti lapsille. Ohjelmasta tarkemmin ensi viikon lehdessä. Kello 15 alkava tapahtuma päättyy klo 18 näyttävään ilotulitukseen.

Aamupäivällä ennen joulunavaustapahtumaa ehtii hyvin käydä joulumyyjäisissä Työväentalolla klo 9–15, Maakesken kylän joulumyyjäisissä Rientolassa klo 10–13 sekä Auttoisilla Keinuhongan tilan joulunavauksessa klo 11–15. Maakeskessä on myyjäisten lisäksi ponikärryajelua ja pukkikin saattaa ehtiä paikalle. Auttoisten Keinuhongassa on tarjolla perinteinen jouluruoka ja paljon joulutuotteita, myös Navettapuodin pihamaalla on myyntikojuja. Uutta on Taululla sijatseva Läheojan pop-up–Navettapuoti, joka avaa jo ensi viikonlopuksi ja on avoinna neljänä viikonloppuna peräkkäin. Myynnissä on jouluisia käsitöitä ja lämmintä juotavaa.

Joacimilta tulossa levy ja kiertue

Joacim on 21-vuotias nuori artisti Seinäjoelta. Hän julkaisi ensimmäisen kappaleensa jo 14-vuotiaa­na sairastettuaan syövän ja on siitä asti jatkanut musiikintekoa sekä esiintymistä. Joacim on nähty televisiossa muun muassa Pyhimyksen vieraana Vain Elämää -ohjelmassa vuonna 2021.

Joacim opiskelee tällä hetkellä musiikkituotannon ammattitutkintoa lauluntekijälinjalla ja kirjoittaa kakkosalbumiaan.

Tältä toiselta albumilta julkaistaan ensi viikolla 24.11. ensimmäinen single ”Siivet” ja samana päivänä Joacim esiintyy myös YLE:n suorassa Kulttuurigaala-ohjelmassa. Kulttuurigaalassa juhlitaan edellisen vuoden suuria kulttuuritekoja ja Joacimilta tässä ohjelmassa on mukana räppiä ja viittomakieltä yhdistelevä esitys Rytmisesti Viitottua Runoutta, kertoo Joacimin manageri Elina Viljamaa. Kuvaaja Anu Rossi.

Esitys on Joacimin ja viime vuoden UMK-biisit viittoneen Miguel Peltomaan yhteisesitys, jossa Joacimin kappaleet on käännetty viittomakielelle ja esitystä voivat näin seurata sekä viittomakieliset että ei-viittomakieliset.

Uusi kappale ”Siivet” kertoo omien unelmien tavoittelusta ja siitä, kuinka omaa uskoa horjuttavat sekä toisten sanat että omat ajatukset.

Joacim ja Miguel TV-ohjelman treeneissä YLE: n studiolla. Kuvaaja Anu Rossi.

– Biisi sopii hyvin molempien artistien tarinaan – Joacim on ponnistanut artistiksi vähävaraisuudesta, kiusatuksi tulemisesta ja sairastetusta syövästä huolimatta ja Miguel viittomakielisenä on taas kokenut monenlaista toiseuttamista ja syrjintää elämässään.

Padasjoella kuullaan siis ”Siivet”-biisin ensiesitys livenä ellei TV-esiintymistä oteta huomioon. Joulunavauskeikan jälkeen Joacim keskittyy kirjoittamaan albumin kappaleita loppuun sekä hiomaan keikkashow’taan, jotta olisi albumin valmistuttua valmis kiertueelle.

– Kappaleissa sanoitukset ovat Joacimille tärkeimmät, hän haluaa vastoin tottua raptyyliä kirjoittaa avoimesti tunteistaan runollisella tyylillä ja antaa äänen myös vaikeille asioille nuorten elämässä. Kuvaaja Elina Viljamaa.

Kappaleiden sanoitusten lisäksi Joacim haluaa antaa nuorille eväitä hankalien asioiden käsittelyyn käymällä kouluilla puhumassa kiusaamisesta, vähävaraisuudesta ja ahdistuksesta. Vierailujen jälkeen hän on saanut paljon kiitosta aitoudestaan ja rehellisyydestään.