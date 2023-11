Yrittäjien aamukahveilla työvoimateema ★

Yrittäjäaamua vietettiin viime viikolla Modetissa työvoimapainotteisesti. TE–keskuksen palvelupäällikkö Sami-Pekka Kalliokoski kertoi Kanta- ja Päijät-Hämeen työnvälityksestä.

Mukanaan hänellä oli yksi tiimiläisistään, Jussi Miettinen, joka paljasti olevansa tuore padasjokelainen. Hän edusti lisäksi Hämeen Yrityspalveluja.

– Muutin Padasjoelle maaliskuussa. Käyn kiusaksi asti lounailla täällä, kun en viitsi yksikseni ruokaa laittaa, jutteli Miettinen.

Sami-Pekka Kalliokoski ja Jussi Miettinen.

– Meillä on Team Finlandin, Business Finlandin, Finnveran, Elyn ja TE-toimiston palvelut saatavilla yhden luukun kautta. Itse kierrän asiakasyrityksissä selvittämässä, löytyisikö valtiolta apukeinoja edistää liiketoimintaa. Nyt yritykset sopeuttaa henkilöstömääräänsä vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja omistajanvaihdoksissa monesti tarvitaan juttukaveria.

Miettinen oli 7 vuotta sitten yrityskaupan yhtey­dessä saanut käsirahana asunnon Lampitieltä. Se oli vuokralla tammikuuhun asti:

– Mietin, etten ikinä saa laitettua asuntoa kuntoon, ellen muuta sinne. Nyt se on kunnossa. Tosin olen varsinainen asuntosäästäjä, kovin liikkuvaista sorttia. Enemmän vietän matkalaukkuelämää, mutta sitten kun tulen, tämä on se paikka missä lataan akkuja. Viimeiset 1½ vuotta asuin Hämeenlinnan keskustassa, jossa nukuin korvatulpat korvissa. Täällä ei tarvi.

Jouluksi ja uudeksivuodeksi Miettinen lähtee jälleen kerran vähän pidemmälle matkalle. Hän viettää silloin kesälomansa Thaimaassa.

– Laakerin omistajan kanssa ollaan sovittu, että menen morjenstamaan heitä, heillä on siellä toinen ravintola.

Kysely yrityksille

Saija Kolulahti Padaspaletista kertoi, että pito/vetovoimakyselyä on aloiteltu paikallisille yrityksille.

TE–toimistot tarjoavat tukeaan oikean osaajan löytämisessä. Työpaikkailmoituksellakin on suuri merkitys hakuprosessissa ja myös hiljainen haku on mahdollista.

– Kuntakokeilun alettua pari vuotta sitten meillä on ollut enemmän työssä olevia työnhakijoita kuin työttömiä. Tilanne on sillä tavalla muuttunut, että moni haluaa jättää työnhaun päälle, vaikka työllistyisikin. Paljon on esimerkiksi osa-aikatöitä tekeviä, huomautti Kalliokoski.

– Lahdesta voi olla vaikea sitouttaa väkeä tänne töihin, siinä kohtaa voi olla parempi ratkaisu kouluttaa tai perehdyttää lähempänä asuva. Meillä on mahdollisuuksia räätälöidä yrityskohtaisia ratkaisuja. Yrittäjän puhelinpalveluun kannattaa soittaa, sieltä löytyy aina oikea henkilö langan päähän.

Paljon palloja ilmassa

Kunnanjohtaja kertoi Lahden radion haastattelutilanteesta, kun toimittaja kyseli ”että mitäs sinne Padasjoelle kuuluu kun ei ole kuulunut mitään vähään aikaan yhtään mitään.”

– Olen esihenkilöni, kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa käynyt viime viikolla kehityskeskustelun, jossa kerroin että nyt alkaa olla korvienvälikovalevy aika täynnä tavaraa, ettei siellä meinaa enää kaikki pysyä. Palloja on ilmassa aika paljon tällä hetkellä.

Rehula viihdytti yleisöä myös kertomalla, miten talven ensimmäinen lumikaaos marraskuun alkupäivinä sai kuntalaiset tarttumaan luuriin.

– Kun sain viidennen soiton auraamattomista tai huonosti auratuista teistä, tuli mieleen että mahtaakohan Padasjoella olla joka talvi lunta. Samaan sarjaan kuuluu soitto, kun oli vasta härmää maassa, että koskas saadaan latuja.

Ainoat johtamisen opit Rehula sai aikanaan reserviupseerikoulusta.

– Siellä opetettiin, että johtajan pitää huolehtia että miehet syö, nukkuu ja pitää huolta henkilökohtaisista asioistaan. Näitä oppeja ei ole vielä tarvinnut Padasjoella ottaa käyttöön. Sen sijaan on käytössä äidin opit: äiti aikanaan opetti, että ihmisiä pitää tervehtiä ja kysyä, mitä kuuluu. Ja tämmöisten, jotka tykkää omasta äänestään, pitää muistaa myös kuunnella.

Pienissä yhteisöissä kateus on käyttövoima, jolla asioita viedään eteenpäin. Pikkupaikkakunnilla korostuu myös äärimmäinen uteliaisuus, varsinkin naapureiden asioista.

– Tulee vielä päivä, jolloin jätän autoni yöksi Kuntalan pihaan, uhkasi Rehula.

Kunnanjohtajan kerrottua valintaprosessistaan Padasjoel­le Antti Räsänen paljasti, että Rehula on keväällä 2022 hävinnyt kunnanjohtajuuden äänin 1–6:

– Valitsimme kunnanjohtajaa ja olin silloin sitä mieltä, ettei oteta Ahosta eikä Yrttiahoa.