Koulutuskeskuksen väki koolla Taruksella ★

Padasjoen koulutuskeskuksen uudistukseen osallistuneiden liittojen edustajat kokoontuivat 13.11. Taruksella. Reserviläisliitto, Reserviupseriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto hankkivat pääosin rahoituksen uudistustyölle.

Alueen hoitaja Tapani Suppula, RES:n toiminnanjohtaja Minna Nenonen, RES:n puheenjohtaja Kari Salminen, Virpi Aaltonen ja RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen.

Kokouksen alkuun oli kutsuttu paikalle myös paikallisen reserviläisyhdistyksen edustajia ja padasjokelainen yrittäjä, joka on vastannut rakennusvaiheessa rakennusten siisteydestä. Hänen kanssaan tehtäneen sopimus palvelun tuottamisesta myös jatkossa. Alue tulee myös työllistämään muita paikallisia yrityksiä, mm. lumenauraajan ja pitopalveluyrittäjän. Rakennusvaiheessa alue on työllistänyt paikallisia sähkö- ja putkialan yrittäjiä sekä rakennusalan yrittäjää. Koulutuskeskuksen hoitaja on paikallisen reserviläisyhdistyksen edustaja.

Koulutuskeskuksen avajaisia vietetään alkuvuoden aikana.