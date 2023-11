Torstaina marraskuun 8. päivänä 1973 ★

Syyskuun loppuun mennessä Padasjoen matkailualueen kirjoissa oli 17 000 käyttövuorokautta. Viime vuonna vastaava luku oli 11 000, joten lisäys on keskimääräistä suurempi. Luku kasvaa vielä, sillä Kullasvuoren leirintäalue on avoinna ympäri vuoden. Alueella on 14 sähkölämmitteistä mökkiä ja myös maja-alueen huoltorakennus on talvikäyttöinen.

Padasjoen verotoimisto lähetti verovelvollisille veroliput eilen. Palautuksia maksetaan 1567 veronmaksajalle yhteensä 477 392 markkaa, kannossa peritään 2229 verovelvolliselta 926 313 markkaa.

Vuosi sitten osti kunta teollisuuskylää varten Kuuselan tilan nelostien varrelta. Valmistuneissa teollisuushalleissa toimii jo 2 yritystä. Maakeskestä Taululle siirtynyt Padasjoen Metalli pystyisi tarjoamaan työpaikkoja, mutta kunnassa vallitsevan asuntopulan takia uusia työntekijöitä ei ole tulossa. Intermiljöön huonekalutuotannon aloitus on viivästynyt konetoimitusten myöhästymisen vuoksi. Marraskuussa aloitetaan 22-huoneistoisen kerrostalon rakentaminen.

Toinen kerrostalo kirkonkylään. Shellin huoltoaseman viereiselle tontille rakentuvan talon harjannostajaiset ovat 9.11.

Kiinnostus tilasäiliöihin lisääntyy maidontuottajien keskuudessa. Maitoa tuotettiin Padasjoella tammi-elokuussa 2 milj. litraa, jossa vähennystä n. 6 %. Pääasiassa maito jalostetaan voiksi. Kuorittu maito ja osa täysmaidosta myytiin Lahden meijerille ja Kuivamaito Oy:lle edelleen jalostettavaksi. Meijerin sikalatoiminta lopetettiin kesällä.

Padasjoen uimahalli avattiin 3.12.1972 ja ensimmäisen vuoden aikana kävijöitä on ollut 17 100.