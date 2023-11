Kielimuuri ylitettiin musiikin voimalla

Yksi tapahtuman pää­sponsoreista oli Padasjoen kunta, jonka johtaja Juha Rehula puhui kauniisti musiikin voimasta:

– On erilaisia voimia. On voimia, johon voimme itse vaikuttaa, ja voimia, jotka eivät ole itse hallittavissa. On voimia, jotka murtaa muureja. Musiikilla on yhdistävä voima.