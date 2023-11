Kalustetehdas suurin yhteisöveron maksaja ★

Padasjoen suurin yhteisöveron maksaja oli viime vuonna jälleen kerran Padas-keittiöt Oy. Viimevuotisten verotietojen mukaan maakeskeläisyritys on todella ylivoimainen ykkönen; verotettavaa tuloa oli 705 286 euroa, josta veroa maksettiin 143 491 euroa.

Padas-keittiöt Oy:n yli 40 vuotta kestänyttä liiketoimintaa jatkaa toisessa polvessa Pamel Oy. Sukupolvenvaihdos tehtiin viime vuonna.

Vuosi 2022 oli Padas-keittiöt Oy:n viimeinen toimintavuosi ennen tämän vuoden alussa tapahtunutta liiketoimintakauppaa.

– Pitkäjänteinen, johdonmukainen toimintamalli toi myös tulosta, perustelee perheyrityksen aiempi toimitusjohtaja Kalevi Rantanen.

– Kehittämässämme mallissa laskeudutaan toiminnan tasolle tilanteen mukaan. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset, omanlaiset työkorit ja työajat on porrastettu.

Rantanen on veljensä Reijon kanssa helpottunut sukupolvenvaihdoksesta, sillä henkilöstöjohtaminen oli heille vaikeaa.

– Vastuusta vapautuminen on ollut iso helpotus. Ollaan tyytyväisiä ja kiitollisia pitkästä yritysurasta kotipaikkakunnalla.

Siirtymäajalla eläkeläisveljekset ovat vielä toistaiseksi olleet mukana tehtaan toiminnassa, he tekevät aamuviidestä eteenpäin 8 tunnin aamuvuoron. Rantanen toivoo menestystä ja jaksamista uusille yrittäjille, pojalleen Arille ja Reijon pojalle Esalle.

– Paljon on siirrettäviä asioita. Työtunteja vähennetään, kunhan pojat saa palkattua lisää työntekijöitä.

Unisport toisena

Kakkosena listalla on Unisport Infra Oy, jonka 438 592 euron tuloista veroa kertyi 89 218 euroa. Urheilurakentamiseen erikoistuneen yrityksen liikevaihto nousi 2,6 % 16 miljoonaa euroon. Palkkalistoilla oli 26 henkilöä. Liiketoiminnan voitto oli 847 000 euroa.

Kolmospaikalla suurimpien yhteisöveronmaksajien listauksessa on Hakevelhot Oy, jonka toimipaikka sijaitsee Hauholla. Yhtiön kotipaikka on kuitenkin Padasjoki ja täällä myös toimitusjohtaja Mika Eerola asuu.

– Oli taas työntäyteinen vuosi ja kaikki meni suurin piirtein suunnitelmien mukaan. Jatkuva työvoimapula riivaa alaa ja vaikuttaa myös kasvumahdollisuuksiin, sanoo Eerola.

– Venäjältä hakkeen tuonti loppui raakalaismaisen hyökkäyssodan alettua ja lisäsi kotimaisen hakkeen kysyntää, joten se myös lisäsi meidän työmäärää. Kaikki kapasiteetti oli ympäri vuoden käytössä, ainoastaan pakolliset huolto/kesälomaseisokit kesällä pidettiin.

Hakevelhojen verotettava tulo oli 412 352 euroa, josta verot yhteensä 83 879.

Kärkikymmenikköön kuuluu myös toimintansa uudelle omistajalle siirtänyt Puutavaraliike Peltola Oy (tulot 190 871, verot 38 807), Aarnon Puun Metsät Oy (142 924, 29 050), Järvikala Heinonen Oy (134 519, 27 340), Hämeen Moreenijaloste Oy (127 321, 25 875), Padasjoen Metalli Oy (106 919, 21 723), Markku Engberg Oy (90 053, 18 257) ja Sipilän yhteismetsä (68 536, 18 162).

Padasjoen Metalli Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 4,2 miljoonaa euroa. Vuonna 1972 perustettu tilauskonepaja työllisti 28 henkilöä ja tuotantotilaa sillä on Padasjoen lisäksi Lahdessa.

Maanrakennus Ahosella sukupolvenvaihdos

Yhdettätoista sijaa pitävä Maanrakennus Pekka Ahonen Oy teki viime vuonna sukupolvenvaihdosta. Pekka Ahonen jatkaa yhtiössä hallituksen puheenjohtajana, poika Ari-Pekka toimitusjohtaja ja toinen poika Jarkko työpäällikkö. Pekka Ahonen on eläkeläisenä yhä töissä joka päivä:

– Nytkin on kiire soramontulle.

Ahosella on jo muutaman vuoden ajan ollut soramonttu Maakeskessä. Yksi auto on ollut koko syksyn Vääksyssä, jossa rakennetaan kovasti. Padasjoella rakentamisrintamalla on hiljaista, uudisrakennukset ovat viime vuosina olleet loma-asuntoja.

20 suuriveroisimman joukossa ovat myös Longan Yhteismetsä, Kuljetusliike Kari Ojala Oy, Marttilan Lastenpalvelut Oy, Eltrotec Oy, Lepistön Muotti Oy, arkTaipale Oy, Ave Group Oy, Nuutisen Kutomo Oy ja Sarinan Tupa Oy.

Sijoilla 21–31 ovat Padasjoen Louhinta ja Metallityö Oy, Jaakkolan yhteismetsä, Ohjaustalo PLS Oy, MetsäMestarit Oy, PHR–tuotteet Oy, Eimi Kaluste Oy, Padasjoen Sanomat Oy, Padasjoen Leipomo Oy, Padasjoen Auto- ja Konekorjaamo Oy, Korpikuljetus Oy ja Fullgrumman Oy.

Konkurssiin juuri hakeutuneen keinutuolitehdas Eimi Kaluste Oy:n verotettava tulo viime vuonna oli 30 000 euroa ja verot 7 500.