Maanpuolustuspäivä vaatii reserviläisiltä talkoohenkeä ★

Padasjoen Reserviläiset pitivät syyskokoustaan 26.10. yhdistyksen kokoontumistiloissa Teletalolla. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Sauli Kivinen, hallituksen muut jäsenet ovat Antti Alhola, Tomi Helminen, Mikko Iittala, Heikki Koskinen, Iiro Nuuttila, Janne Rajala, Tuomo Rantanen ja Tapani Suppula. Kivinen toimii edelleen myös sihteerinä ja rahastonhoitaja on Sirkka-Liisa Heinonen.

Paikallinen reserviläisjärjestö osallistuu vielä tämän vuoden puolella veteraanikeräykseen joulukuun ensimmäisenä lauantaina marketeilla ja ABC:llä. Reserviläiset osallistuvat perinteisesti itsenäisyyspäiväjuhlaan ja lippukunnan vetovastuu on reserviläisillä. Itsenäisyyspäivänä järjestetään kunniavartio sankarihaudoilla yhdessä Padasjoen reserviupseerien kanssa. Seuraava tapahtuma on joulutulet, jotka pidetään Kaunismäessä torstaina 14.12. Kaunismäen kodalla on makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu kaikille kuntalaisille.

Jouluaattona reserviläiset käyvät sytyttämässä klo 12 aikaan sankarihaudoille seurakunnan hankkimat kynttilät.

Kaksi kummiveteraania

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu mm. virolaisen kummiveteraanin tukeminen edelleen rahallisesti yhdessä Padasjoen reserviupseerien kanssa. Kummiveteraaneja Virossa on enää elossa 2. Ensi vuonna myös jatketaan perinteisiä kunniavartijoita niin talvisodan päättymispäivän jumalanpalveluksessa, kaatuneiden muistopäivänä toukokuussa kuin itsenäisyyspäivänä ja joulunakin. Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. käydään KunniaIsänmaa–muistomerkillä viemässä kukkalaite.

Reserviläiset päättivät myös osallistua kaikkiin piirin ampumakilpailuihin ja MPK:n koulutustapahtumiin. Kenen tahansa, ei siis ainoastaan seuran jäsenten, on mahdollisuus osallistua jalkamarssiin ja maakuntajoukkojen kuntotesteihin aina, kun näitä vuoden mittaan järjestetään.

Massiivisin tempaus ensi vuoden puolella on Päijät-Hämeen maanpuolustuspäivän järjestelyissä mukana oleminen. Maakunnallinen maapuolustuspäivä järjestetään Sahtimarkkinoiden yhteydessä ja silloin tarvitaan jäsenkuntaa talkoisiin, että päivä saadaan toteutettua kunnialla.

Reserviläisellä on vuoden mittaan kiinteät viikonloput varattuna erilaisiin ampumatapahtu­mien järjestämiseen Taruksen ampumarataradalla. Harkinnassa on myös ampumapäivän järjestäminen suurelle yleisölle.

Reserviläiset huolehdivat myös Kunnia Isänmaa -muistomerkin ympäristöstä hautausmaalla ja Visapuistikosta Kellosalmentien varressa Mainiemellä.

Talkootyöt Tarusjärven ampumaradalla ja koulutuskeskuksessa työllistävät reserviläisiä pitkin vuotta. Tärkeä osa on myös jäsenkunnan huomioiminen merkkipäivinä, lisäksi yhdistys tekee esityksiä jäsenkunnan huomionosoituksista ja ylennyksistä.