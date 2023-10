Tuuliteollisuutta, ei mikään puisto ★

Lokakuussa järjestetään tutustumismatka ’Tuulivoimapuistoon’.

”Puistoon”?

Helsingissä on esim. Dianapuisto, Esplanadin puisto ja Hesperian puisto. Ne ovat puistoja. Padasjoella on metsiä ja Koirapuisto, mutta en kutsuisi mitään aluetta Padasjoella ’tuulivoimapuistoksi’, vaan ennemminkin ’tuuliteollisuusalueeksi’. Kauniilla sanoilla voidaan hämärtää todellisuutta, ’Newspeak’ by George Orwell esim. ”Sota on rauhaa”.

On kyllä ihan hyvä ajatus tuo, että pystytetään 300 m korkeat tuuligeneraattorit puistoon, vaikka Kaivopuistoon Helsinkiin, koska Helsingissä tuulee huomattavasti enemmän ja voimakkaammin kuin Padasjoella.

Kaivopuiston asukkailla taitaa kuitenkin olla enemmän poliittista voimaa vastustaa tuuligeneraattoreiden pystyttämistä Kaivopuistoon kuin padasjokelaisilla poliittista voimaa kannattaa tuuligeneraattoreiden pystyttämistä Kaivopuistoon?

Terveisin, Eiranrannan Tuuliteollisuusalueen kannustusyhdistys Padasjoella r.y. (rekisteröimätön yhdistys)