On luontoa ja kauniita maisemia, vain ihmiset puuttuvat ★

Täällä kauniissa kotikunnassamme ollaan jo oikeaan suuntaan menossa. Joka puolella touhutaan monenlaista, lehdessämme on juttuja kokoontumisista, palavereista, istunnoista, seminaareista ja tapaamisista, mutta jotakin vielä puuttuu. Edelleen ne työpaikat.

Juha Rehula kiteytti Auttoisilla vieraillessaan hyvin aikaisemmat strategiat, joita vuosia on luettu kunnan suunnitelmista. Hienoilla korulauseilla emme ole pitkälle päässeet, emmekä pääse. Innostusta on ilmassa uutta strategiaa odotellessa. Saattaapa se ’ Teuvo -korttikin’ sieltä löytyä…

Kylän keskus seisoo edelleen tyhjillään pimeine liikehuoneistoineen. Mökkiläiset mainitaan usein, mutta tuskin autioille kaduille kiinnostaa tulla patseerailemaan. Vain markettien autopaikat täyttyvät ja nekin kesällä. Muutamat toritapahtumat eivät riitä. Kun kirkonkylän keskusta on autioitunut, ovat kyläyhteisöt vahvistuneet. Niissä toimii ihmisiä, jotka ovat kehittäneet ja ideoineet kyliinsä monenlaista toimintaa ja tapahtumia. Ei voi kuin hattua nostaa ja onnea toivottaa.

Asia, joka pistää todella miettimään, on kunnan koululaitos ja sen suhteettoman suuret menot. Vuosia on annettu tekohengitystä erityisesti lukiolle. Oppilaat kertovat, että lukion kursseilla saattaa olla 1–3 oppilasta, mikä melkein selälleen lennättää! Mikä koulu sellainen on? Sen täytyy olla opettajille ja oppilaillekin vaikea tunnustaa. Viime vuoden abiluokassa oli viisi kirjoittajaa. Ihmetyttää, kuinka koulu voi edes toimia.

Aivan naapurissamme on uusi, moderni koulu, jonne lukiomme olisi varmasti tervetullut. Siellä kävivät aikoinaan omat nuoremme oppikoulunsa ja lukionsa. Lukion säilymistä kunnassa on useaan otteeseen pohdittu. Aina on vedottu siihen, että lukio tuo lapsiperheitä ja positiivista muuttoliikettä. Kuinka on käynyt? Tilastot osoittavat sen julmalla tavalla. Kun muutamassa vuosikymmenessä on väkeä kadonnut satoja, olisi jo puolessa välissä pitänyt hälytyskellojen soida.

Päijänne, Kullasvuori ja satama-alue eivät tule Padasjokea elättämään eikä väkeä lisäämään. Kehitys täytyy löytyä työpaikkojen luomisella. Turistit tulevat ja menevät. Monessa asiassa suunta tuntuu olevan oikea ja ehkä matka kohti sitä 4000 asukkaan kuntaa on alkanut.

Hyviä päätöksiä toivova