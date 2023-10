Aavemetsästäjä kirjaston Halloween-vieraana ★

Paranormaaleja ilmiöi­tä tutkiva Mika Nikkilä vierailee kirjastossa Halloween–iltana 31.10. Nikkilä pitää noin tunnin mittaisen kuvallisen esityksen kello 17.30 alkaen.

Valkeakoskelainen kirjailija ja rajatiedon tutkija on kirjoittanut 3 Suomen aavemetsästäjät –kirjaa ja tekee podcasteja. Veljensä Markuksen kanssa hän on perustanut Paranormal Investigations Group Finland –ryhmän, joka on kiertänyt tekemässä ”aavetutkimuksia” ympäri maata vuodesta 2014. Kohta kymmenen vuoden aikana satoihin aavejahtikohteisiin lukeutuu mm. Hämeenlinna ja Olavinlinna.

Keskellä yötä tyhjissä rakennuksissa tapahtuvassa aavemetsästyksessään Nikkilä käyttää teknisiä apuvälineitä, kuten yövideokameroita, turvakameroita, nauhureita sekä ghost box -laitteita, jotka skannaavat satunnaisesti radiokanavia ja muodostavat niin sanottua white noise -ääntä.

Nikkilä on kiertänyt kuntia kertomassa kohtaamisistaan henkimaailman kanssa. Ennen Padasjokea esitelmäpaikkana on Kangasalan kirjasto ja Padasjoen jälkeen Pyhäjärven ja Ylivieskan kirjastot.