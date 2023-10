Sivistystoimeen uusi työntekijä, Liikkuva Päijät-Häme –ohjaaja ★

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoi­men talousarvion 11.10.2023. Toimintakulu­jen arvioidaan olevan en­si vuonna 5 161 987­ euroa, kun tä­män­vuoti­nen­ kuluarvio oli 4 990 641. Toimin­tatuottoja odotetaan 283 050 euroa.

Yksi uusi määräaikainen työntekijä ollaan palkkaamassa Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman toteuttamiseksi. Kirjastoon tarvitaan uusi virkailija eläköityvän tilalle.

Suurimman siivun sivistyksen budjetista lohkaisee yhtenäiskoulu ja lukio, jonka kulut ovat yli 3 miljoonaa. Opettajia on Pappilanmäellä ensi vuonna 11 ja Kullasvuoressa 6, lisäksi erityisopetuksessa 3. Koulunkäyntiavustajia on 2, aamuparkki- ja iltapäivätoiminnassa 1. Muun henkilökunnan määrä on vähenemässä kahdella 8:aan.

Kyyditettävien oppilaiden määrä laskee täpärästi alle sadan. Alakoululla oppilasmäärän odotetaan laskevan 101:een ja yläkoululla 69:ään. Lukiossa opiskelijoita on 31. Esiopetukseen on tulossa 14 lasta.

Asikkalan seudun musiikkiopistossa padasjokelaisia on 13 ja Wellamo-opistossa 200.

Kirjastoa pyöritetään edelleen 3 työntekijän voimin. Lainausten määrä on talousarviossa 34 000, kokoelmamäärä 38 500 ja kävijämäärä 27 500. Kotiseututalo tarjoaa tiloja yhteisölliseen toimintaan ja paikalliskulttuurin esittelyyn. Uusi etätyötila kirjaston yhteydessä palvelee myös yhdistysten kokouspaikkana.

Ulkoliikuntapaikkoja on yhteensä 41, kun padel-kenttä valmistui sataman huoltorakennuksen viereen. Uimahallin kävijämäärä oli viime vuonna 20 546, tavoite ensi vuodelle on sama kuin tälle vuodelle eli 24 000. Nuokulla kävijöitä oli 3227.

Ikäihmisten välimuotoisesta asumisesta aiotaan tehdä ensi vuonna suunnitelma.

Investointeja on vuodelle 2024 yhteensä runsaat 200 000.

Vuorohoitoryhmä Pikkumajavaa pihoineen saneerataan. Sisällä remontin kohteina ovat keittiö, säilytysratkaisut, ulko-ovet ja ikkunoiden hyönteissuojat, piha-aluetta laajennetaan, aita uusitaan, terassi kunnostetaan, samoin katto ja rännit.

Kirjaston lukusali remonttiin

Majavan päiväkodilla ulkokentän tekonurmimatto kaipaa korjausta, lisäksi pihalle tulee koripalloteline ja frisbeegolf-kori. Majavassa sisätiloja on remontoitu jo useana vuonna ja työ jatkuu ensi vuonna maalauksella ja ovien uusimisella.

Kullasvuoren koululla tehdään pienten päätyyn kuraeteinen. Alkuopetuksen luokkien välille hankitaan äänieristystä.

Kirjastossa uudistuu lasten ja nuorten osastot sekä lukusali.

Pappilanmäen kentän vanhat kaukalonlaidat uusitaan.

Hyvinvointipalveluiden pientraktorin uusinta on investointiohjelmassa merkitty vuodelle 2025.