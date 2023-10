PadMu:laisille uusi kerhotakki ★

Padasjoen Moottoriurheilijat pitivät syyskokouksensa kerhon toimitiloissa Palotalolla viime torstaina.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Villepekka Ojala. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä jatkavat Anssi Perälä ja Riku Nieminen. Padasjoen vapaa-ajanasukas Jussi Pajulahti valittiin uutena hallitukseen eroa pyytäneen Kimmo Kaurénin tilalle. Muut hallituksen jäsenet ovat Jussi Luukko, Ari Rantanen ja Marko Suppula. Hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa ja jakaa vastuualueet alkuvuodesta.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu Päijänteen ympäriajon Auttoisten erikoiskokeen ja Peltopäivien järjestäminen sekä yhteistyö naapuriseurojen kanssa. Myös seuran jäsenille suunnattuja yhteisiä ajopäiviä ja pikkujoulut pyritään järjestämään. Pilkkikisat kalustoesittelyineen kuuluvat niin ikään ensi vuoden suunnitelmiin. Uuden kerhotakin hankkimista suunniteltiin ja sopivan mallin ja hinnan löydyttyä takkia markkinoidaan PadMu:n jäsenille edulliseen jäsenhintaan.

Jäsenmaksut säilyivät pää­osin ennallaan: Suomen Moottoriliiton perusjäsenmaksu on 20 €, moottoripyörä- 35 €, kelkka- 60 €­ ja nuorisojäsenmaksu (alle 16-v.) 5 euroa vuodessa. MP-reittien päivämaksu on 10 €. AKK:n jäsenmaksu on 30 euroa aikuisille ja nuorisolle 5 euroa per vuosi.

Kelkkaurille voi ostaa myös viikonloppukohtaisia ja päiväkohtaisia lupia: näitä hieman korotettiin, jotta ne olisivat samansuuruisia Asikkalan kanssa. Viikonloppulupa maksaa ensi vuonna 30 euroa ja päivälupa 20 euroa.