Kyläkiertueen toinen pysäkki Auttoisten Maatalolla ★

Kunnanjohtaja Juha Rehula kävi lauantaina kalastelemassa auttoislaisten mielipiteitä kuntastrategian pohjaksi. Maatalolle kertyi mukavasti ihmisiä, myös pikkuväkeä. Auttoinen on Padasjoen suurin sivukylä runsaalla 270 asukkaallaan.

Auttoinen-Neroskulman kyläyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Avikainen vastaanotti kunnanjohtajan.

Juha Rehula esitteli itsensä auttoislaisille kertomalla olevansa Padasjoen kunnan entinen taloussihteeri, joka lakkautti oman virkansa.

– Se oli elämäni ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen vakituinen virka. Nyt olen koulutustani vastaavassa työssä.

Kuntastrategiasta Rehula kertoi, että uudistustyö eteni edellisen edeltäjänsä aikana, mutta pysähtyi sitten syystä tai toisesta tykkänään. Nyt strategial­le on asetettu tiukka aikaraja, valmista pitää olla kesäkuun valtuustoon mennessä.

– Padasjoelle ei tule seuraavansisältöistä strategiaa: ”Keskeisellä paikalla erinomaisten liikenneyhteyksien päässä, hyvä asua, hyvä elää, yritysmyönteinen lapsiperheiden paratiisi – paras kunta, ketterä ja kehittyvä.” Tällaisia kuntia on maassa ainakin sata.

Rehula huomautti, ettei Padasjoella olisi nykyisenkokoisia marketteja ja monia muita palveluja, jollei­ kunnassa olisi noin 14 000 vapaa-ajan asukasta.

– Kaikki viisaus ei asu kunnantalolla, eikä kunnanhallituksessa tai -valtuustossa, perusteli Rehula kansan pariin jalkautumistaan.

Vaikka Maataloltakin kertyi iso korillinen värikkäitä kommenttilappusia, kunnanjohtajan tavoitteena on tiivistää kaikki olennainen yhteen A4-paperiarkkiin. Kesäkuun valtuustolle esitettävässä dokumentissa on suunta ja tavoitetila, johon Padasjoki on menossa seuraavan vuosikymmenen aikana.

– Sillä on oikeasti merkitystä, että tätä A4-asiakirjaa työstetään yhdessä, eikä tule joku ylhäältä ja sano, että näin tämä pitäisi mennä.

Kuntalassa strategiaa on työstetty johtoryhmän kanssa ja laajennetun johtoryhmän kanssa on myös palaveri aiheesta vielä lokakuun aikana. Lisäksi Rehula käy myös kouluilla ja päiväkodilla.

– Katse horisonttiin! Nyt saa unelmoida, ohjeisti Rehula.

Kynä mukaan!

– Hyvät on merkit. Asiat etenee, kun mennään kansan keskuuteen, kiitteli Auttoisten ensimmäinen kyläpäällikkö Matti Jaakkola.

Lippulappusulkeiset odottavat myös kyläkiertueen seuraavan kohteen osallistujia, joten kynä kannattaa ottaa mukaan. Värillisille tarralapuille kirjatut ylpeydenaiheet ja kehittämiskohteet kirjoitetaan kaikki puhtaaksi ja käydään läpi strategiatyössä.

Yleisöstä tuli monenlaisia terveisiä. Keskustelua käytiin mm. rakennustarkastuksesta ja satamasta. Useampi auttoislainen toivoi Taulun risteykseen ilmeen kohennusta.

– Valtatien risteysalue on meidän käyntikortti. Ohiajavat muodostavat mielikuvan kunnasta näkemänsä perusteella ja mitä he näkevät nyt, pelkkää pusikkoa, kritisoitiin yleisöstä.

Risteykseen toivottiin myös istutuksia kuten muissakin valtatien varrella sijaitsevissa kunnissa.

Auttoisten seuraava tapahtuma on kylän joulupuuro marraskuussa. Kylätoimintahistoriikin aineisto on nyt koottu ja taitettavana Padasjoen kirjapainossa. Kirjaprojektin vetäjä Aila Heinäjoki arvioi, että kirjan julkistamistilaisuus pidetään pääsiäismarkkinoilla.

Kunnanjohtajan kyläkahvit juodaan seuraavaksi Kellosalmella: päivä on lauantai 21.10. ja paikka Pitokärki. Loputkin kunnanjohtajan käyläkäynnit alkavat olla sovittuna, osa kyläyhdistysten syyskokousten yhteyteen.