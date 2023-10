Koululaiset vuorolinjalla maksutta päiväretkelle ★

Alakoulun luokista yksi on jo käynyt päiväretkellä tavallisella vuorobussilla ja loputkin käyvät vielä syksyn aikana. Yhtenäiskoulun koululaisille on hankittu Lahden Seudun Liikenteen matkakortit, joilla he matkustavat ryhmänä ilmaiseksi. Opettajat ja muu henkilökunta pääsee linja-autolla edullisesti Valtti-kortilla.

Kullasvuoren koulun oppilaita Päijännetunnelin mallin sisällä Asikkalassa.

– Retki Vääksyn Päijännetalolle liittyy tämänvuotiseen monialaiseen oppimiskokonaisuuteen, jonka ensimmäinen tapahtuma oli rantapäivä tehtäväpisteineen Laivarannassa elokuussa, kertoo opettaja Raija Meronen.

– Toinen luokka kävi Päijännetalolla viime perjantaina vuorolinjalla ja se oli siis ensimmäinen laatuaan tällainen reittilinjalla tehty matka. Bussimatkustaminen on koululaisryhmille ilmaista klo 9–15 välisenä aikana. Parissa tunnissa ehtii hyvin tutustua johonkin lähikohteeseen ja palata Padasjoelle ennen iltapäivän koulukyyditystä. Tämän viikon perjantaina kutoset käyvät Vääksyssä.

Tokaluokkalaiset kävelivät ensin koululta kirjastolle, jossa aikataulunsa mukaisesti pysähtynyt linja-auto otti ryhmän kyytiin. Jo kävelymatka käytettiin hyödyksi opettelemalla liikennekäyttäytymistä ja liikennemerkkien merkitystä. Linja-automatka vuorobussissa oli jo itsessään elämys monelle.

Suomen vapaa-ajankalastusmuseo sijaitsee Vääksyn kanavan kupeessa vanhassa meijerissä. Vuodesta 2001 se on tunnettu Päijännetalona, jossa voi tutustua kalastuksen historiaan, lähialueen kaloihin ja paikallisiin uistinvalmistajiin. Talossa on pysyvien ja vaihtuvien näyttelyiden lisäksi mm. Salpausselkä Geopark –infopiste, matkamuistomyymälä ja Kanavan Panimo.

Päijännetalo on avoinna kesäkauden lisäksi ryhmille myös muina aikoina tilauksesta. Esillä on mm. Päijännetunneli, joka on maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli: se vie Päijänteen vettä Helsinkiin asti. Koululaiset pääsivät näkemään, miltä tunneli näyttää sisältä päin, ja millainen on veden puhdistusprosessi.

Toisessa kerroksessa pääsi tutustumaan Vääksyn kanavan 150–vuotisjuhlanäyttelyyn. Ylimmässä kerroksessa on Asikkala kartoissa 1748-1941 –näyttely. Kartoista pystyy hahmottamaan, miltä Vääksy näyttäisi, jos alueelle olisi rakennettu junarata, tai jos Kuningas Kustaa III:n teettämä kaupunkisuunnitelma olisi toteutettu.

Padasjokelaiset söivät koululta saamansa eväät Päijännetalolla.

– Pelkästään pelihuoneessa olisi saanut menemään aikaa vaikka kuinka. Emme loppujen lopuksi ehtineet lainkaan läheiseen elämyspuistoon, vaikka sitä suunnittelimme, mutta sinne voimme mennä joskus toisen kerran.

Meronen on jo suunnitellut uutta bussiretkeä Nuijamiehen laavulle Nyystölään. Sen lähistöllä kun sattuu olemaan bussipysäkki, samoin kuin Nyystölän lintutornin.

– Kyllähän tämä matkustusmahdollisuus avaa paljon erilaisia mahdollisuuksia.