Varhaiskasvatuksen laadunvalvontajärjestelmä käyttöön loppuvuodesta ★

Lautakunta hyväksyi esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työsuunnitelmat. Esiopetuksen keskeisiä tehtäviä on innostaa lasta oppimisen pariin, vahvistaa myönteistä käsitystä itsestään ja tarjota mahdollisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen muiden lasten ja aikuisten kanssa. Uusia asioita lähestytään toiminnallisuuden kautta.

Joka toinen viikko on yhteinen aamupäivä ykkösluokan kanssa. Lukuvuodessa tehdään yksi kokopäiväinen retki. Kerran kuukaudessa esikoululaiset harjoittelevat omatoimikirjaston käyttöä. Päivittäinen opetusaika on 8.15 alkaen neljä tuntia.

Esiopetuksessa ja täydentävässä varhaiskasvatuksessa on 13 lasta. Varhaiskasvatuksessa on Majavan päiväkodilla 2–3-vuotiaita Peukaloisten ryhmässä 17 ja 4–5-vuotiaiden Menninkäisten ryhmässä 18. Vuorohoidossa Pikkumajavassa on 12 yksi- ja kaksivuotias­ta. Padasjoella on yksi perhepäivähoitaja, jolla on hoidossaan neljä lasta.

Syyskaudelle kunta on ostanut varhaiskasvatuksen erityiskasvatusta. Laadunvalvontajärjestelmä Valssi otetaan käyttöön marras-joulukuussa.