Paikallinen pelastustoimi esillä yrittäjien syyskauden ensimmäisillä aamukahveilla ★

Syyskauden ensimmäinen yrittäjien aamukahvitilaisuus oli Modetissa viikko sitten 5.10.2023. Kunta ja paikallinen yrittäjäyhdistys järjestävät tänä syksynä vielä toisenkin yrittäjäaamun kaikille yrittäjille tai sellaiseksi itsensä tunteville: 9.11. TE–toimisto tulee kertomaan työllisyydestä yrittäjien näkökulmasta, lisäksi kunnanjohtaja Juha Rehula esittäytyy.

– Yrittäjäaamut ovat osoittautuneet suosituiksi mitä ilmeisimmin siksi, että tarjolla on aamiaisen ohessa ajantasaista tietoa ja vuoropuhelua yritysten kannalta merkittävien toimijoiden kanssa rahoituksen ja kehittämisen aloilta, toteaa kunnan kehityspäällikkö Petri Jalkanen.

Yrittäjäaamuja järjestetään myös ensi vuoden puolella. Yritysten kannalta tärkeä koulutus- ja tutkimussektori on tulossa vieraaksi keväällä, lisäksi tarkoitus on kuulla rahoitussektorin myllerryksestä.

Nyt Ladec toi terveisinään tietoa uusista hankkeista vastuullisuusasioihin liittyen sekä tekoälyn hyödyntämiseen eri toimialoilla. Ladec tarjoaa apuaan­ myös erityisesti aloittaville ja lopettaville yrityksille.

Leader oli esillä jo viime kevään yrittäjäaamuissa, mutta silloin oli uusi rahoituskausi vasta käynnistymässä, nyt on ensimmäiset yritystuet jo jaettu. Joonas Karhinen Päijänne-Leaderista kertoi, että tukea on tarjolla, kun haluaa aloittaa, kasvattaa tai kehittää liiketoimintaa.

– Investointituki on ollut meillä suosituin tukimuoto. Padasjoki on hyvää aluetta yrittäjien kannalta, täällä on 35 % tukitaso investointeihin ja 30 % energiahankkeisiin.

Hälytysosastoon lisää vakiintuneita kuntalaisia

Viime torstain yrittäjäaamussa puhetta oli myös turva-asioista. Padas­joen VPK:n puheenjohtaja Niko Ara toimii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä harrastustoiminnan kehittämispäällikkönä. Palokuntatoiminta on Hämeenlinnassa asuvan Aran sydäntä lähellä, niinpä hän käy päivystämässä viikonloppuja synnyinkunnassaan ja ohjaa nuoriso-osaston harjoituksia.

Ara tiesi kertoa, että Hyvinvointialue tulee ensi vuonna leikkaamaan pelastustoimelta reippaat 340 000 euroa, mikä tullaan ottamaan lähinnä kalusto- ja tilakuluista. Paikallinen VPK on tehnyt operatiivisesta toiminnasta palokuntasopimuksen pelastuslaitoksen kanssa.

– Keikalle hälytysosastolaiset lähtevät sieltä, missä sattuvat sillä hetkellä olemaan, kun hälytys tulee kännykkään. Ainahan kaikilla ei ole sellainen tilanne, että äkkilähtö onnistuisi. Viikonloppuisin on nimetyt varallaolijat perjantaista klo 17 maanantaihin aamukuuteen.

Ara kehotti kaikkia lataamaan puhelimelleen 112–sovelluksen, jonka kautta soitettu hätäpuhelu paljastaa pelastajille sijainnin. Se on erityisen tarpeen maastossa liikkuessa. Padasjoen hätäpuhelut ohjautuvat pääosin Turkuun; sillä aikaa, kun soittaja vastailee hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin, robotti jo hälyttää yksikköjä paikalle.

Oli kyseessä sitten tulipalo, kolari tai tielle kaatunut puu, on ensiarvoisen tärkeää, että apu on lähellä.

Niko Aran vakituinen työpaikka on SPEK:ssä, mutta hän osallistuu myös Padasjoen hälytystoimintaan.

Padasjoella hälytysosastoon kuuluu kolmisenkymmentä ihmistä, joista puolet on aktiivisia. Hälytyskelpoista väkeä olisi hyvä olla paljonkin enemmän.

– Anjala on Padasjokea paljon pienempi, vain parintuhannen asukkaan kunta, mutta sen VPK:lla on aktiivisia hälytysosastoon kuuluvia noin 80. Jos on halua, löytyy keinojakin.

Padasjoella kestää noin 5 minuuttia saada paloauto liikkeelle ja sen jälkeen paloauto taittaa matkaa noin kilometrin minuutissa. Keskustan alueella tehokas pelastustoiminta pitäisi pystyä aloittamaan 10 minuutissa. Viranomainen eli päivystävä palomestari, yleensä Heinolassa, harvoin tulee paikalle; tällöin ryhmänjohtaja toimii tilannepaikanjohtajana.

Puolet palokunnan tehtävistä on ns. ensivasteita, jolloin paloauto kaartaa pihaan ambulanssin sijasta tai tulee ensihoitajien­ avuksi.

Padasjoellehan ambulanssi tulee Lahdesta päivystämään 12 tunniksi päivittäin, mutta monesti päivälläkin paikkakunnan ainoa sairasauto kutsutaan muualle paikkaamaan miehistövajetta.

Henkeä, terveyttä ja omaisuutta turvaavien toimintojen lisäksi VPK:lla on monenlaista tukitoimintaa. Vuonna 2025 tulee täyteen 100 vuotta yhdistyksenä ja ensi kesänä juhlitaan Saksassa ystävyyspalokunta Ohen kanssa yhteistä 50 vuotta.

– Elintärkeää palokuntatoimintaa voi tukea liittymällä VPK:n kannatusjäseneksi, ilmoittautua vaikka apuohjaajaksi nuoriso-osaston harjoituksiin tai tuottamaan aineistoa sosiaaliseen mediaan, kertoo Niko Ara.­

– Tällä hetkellä pää on vielä pinnalla, mutta ihan hirveästi ei hälytysosasto kestä väen vähenemistä.