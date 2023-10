Neurotiedettä ja taidetta Kasiniemen retriitissä ★

Mind sculpting –retriitissä voimaannutaan Vehkajärven rantamaisemissa Padasjoen luoteiskulmassa.

Kasiniemessä meditoidaan, joogataan ja tehdään terapeuttista taidetta kolmena viikonloppuna loka-marraskuussa. Holistinen valmentaja Taina Kareena Haukka ja ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti Ulla Enckell-Valo antavat osallistujille henkisiä eväitä huomata muutostarpeet elämässään ja myös löytää ratkaisuja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Ulla Enckell-Valo ja Taina Kareena Haukka järjestävät yhteisen retriitin Enckell-Valon mökillä ja Kokkopirtillä.

Kasiniemestä tuli retriittipaikka sen vuoksi, että Enckell-Valo on kylän vapaa-ajan asukas. Ensimmäinen mielenmuokkauskurssi on edessä jo ensi viikonloppuna.

Enckell-Valo on paitsi terapeutti, myös kuvataiteilija ja media-alan lehtori, joka on aloittelemassa yrittäjänä koulutustoimintaa. Haukka on hänen lapsuusaikainen ystävänsä, molemmat kasvoivat Tampereella; taustaltaan tämä on kauppatieteilijä ja jo vuosikymmenen verran toiminut neurotieteitten konsulttina.

– Opiskelen parhaillaan integroitua lääketiedettä kansainvälisessä yliopistossa, kertoo joogaopettajanakin työskentelevä Haukka.

– Jenkeissä käymäni koulutuksen keskeinen teema on ”Ajatukset luovat todellisuutta”. Retriitissä käymme läpi juuri sitä, miten suuri vaikutus on mielentilalla, ja teemme myös harjoituksia negatiivisista ajatuksista irti pääsemiseksi.

Mäntsälän ja Lahden puolivälissä Levannolla asuva Haukka on pitänyt koulutuksia tähän saakka lähinnä lähiseudun yrityksille. Tavoitteena on laajentaa toimintaa yhdessä Enkcell-Valon kanssa.

Retriiteissä osallistujia autetaan ensin kaivamaan esiin negaatioitaan, jonka jälkeen on taiteen vuoro astua avuksi.

– Ulla antaa taidetera­pian avulla ihmisten työstää näkyväksi pohjimmaisia tunteitaan. Tietoisten ajatusten kautta pystyy muuttamaan tunnekokemusta, mikä on myös ihan biologinen prosessi. Taiteen keinoin harjoitellaan ensin vanha pois ja sitten luodaan uutta tilalle.

Hermosolut kontaktoituvat ajatellessa. Uudet ajatukset synnyttävät uusia hermokontakteja ja toisto vahvistaa niitä. Haukka vertaakin ihmisen aivoja joulukuuseen, jossa valot välkkyvät.

– Negatiivisiin asioihin liittyy aina stressi ja tutkimusten mukaan 80 % kaikista sairauksista on stressiperäisiä. Kun pääsee irrottautumaan ahdistavista ajatuksista, vapautuu valtava määrä energiaa. Ihmisillä on voimaa niinsanotusti parantaa itsensä.

Haukan metodien takana on kansainvälisesti tunnettu Dr Joe Dispenza. Pitkän linjan yrittäjä ehti ennen alanvaihtoa tuottaa koululaisten iltapäivätoimintaa 16 vuoden ajan.

Enckell-Valo on ollut Kasiniemen mökkiasukas vuodesta 2016. Taiteilija on viihtynyt kylässä todella hyvin, mutta toistaiseksi aivan liian vähän.

– Etsin kesäpaikkaa ja kiersin ympäri Pirkanmaata; aluksi vain Näsijärven rannoilta, mutta en löytänyt sopivaa, kunnes sitten Vehkajärven puhtaus ja tontin sijainti osittain kallioilla hurmasi.

Ollessaan kesämökillä Enckell-Valo on siellä aika tiiviisti. Matkan varrelta Luopioisista hän ostaa useimmiten puuttuvat tuotteet. Padasjoella tulee aina silloin tällöin käytyä ja matkan varrella hän saattaa poiketa Arrakoskella kirpparilla.

Enckell-Valo on asunut ”vähän kaikkialla” (Karjaa, Dublin, Turku, Helsinki, Tampere ja nyt Toijala). Vuoden sisään hän on muuttamassa luultavasti joko Tampereelle tai Nokialle. Pojat ovat jo täysi-ikäisiä ja nuorempikin kohta lentämässä omille teilleen.

– Taide on aina ollut kattoni ja olen valmistunut aikoinaan taidegraafikoksi Irlannista, sitten taidehistorijoitsijaksi Turun Åbo Akademista ja tältä polulta jäin museoalalle, kunnes taide pakotti takaisin tekemisen pariin. Myöhemmin vielä työni ohessa opiskelin Kankaanpäässä ja valmistuin sieltä myös kuvataiteilijaksi (AMK). Nyt olen lehtorina Tredussa julkaisupuolen sekä taide- ja kulttuurianeiden opettajana. Oman studion Nansotalosta Nokialta hankin vuosi takaperin; taidetta teen ja näyttelyitä pidän.

Hevoset ovat taiteentekijän suuri intohimo, toinen himolaji on golf.

– Terapiamaalaus toimii työkaluna alitajunnan kerrostumiin ja itsetuntemukseen.