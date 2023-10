Elokuvatoimintaa elvytetään ★

Kirkonkylän työväenyhdistys piti kokoustaan Työväentalolla toissa viikolla. Mira Vilkman jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana ja muu hallituksen kokoonpanokin pysyi samana: siinä jatkavat Pirkko Kaurén, Leena Hopeela-Juvonen, Saija Malaste ja Jyrki Salonen.

Työväentalon vessaremonttiin saatiin avustusta ja ensimmäinen avustuseräkin on jo saatu yhdistyksen tilille, mutta remontti vielä odottaa tekijäänsä. Kaksi viikkoa sitten salin puolelle on asennettu toinen ilmalämpöpumppu.

– Nyt kun talossa on lämmintä myös talvella, mietimme pihan talvihoitoa. Piha täytyisi pitää lumettomana, jotta talolla olisi myös talvella käyttöä. Parkkipaikalta pitäisi kaataa myös yksi lahonnut puu ja kuistin kaiteet tarvitsisi uusia, luettelee puheenjohtaja Mira Vilkman.

Suunnitteilla on myös maalata talon sisäseiniä ja laittaa myyntiin vanhat elokuvanäytännöissä käytetyt tuolirivit. Myös keittiön oven päälle pitäisi rakentaa katos.

Kokouksessa syntyi myös paljon hyviä ideoita tulevan vuoden varalle.

– Suunnitteilla on herättää henkiin Työviksen elokuvatoimintaa, mietimme myös joulumyyjäisten järjestämistä ja kinkkubingoa. Ja vaikka tänä vuonna vapputapahtuma saavutti suureen suosioon, emme lähde kuitenkaan kilpailemaan Laivarannan uusien yrittäjien kanssa, kun he avaavat vapuksi. Mutta ehkäpä saamme aikaan elokuvapäivän, jossa on kolme näytöstä: elokuva lapsille, nuorille sekä aikuisille.

Kirppikset jatkuvat työväentalolla, seuraavat kirppispäivät ovat 21. ja 22. lokakuuta. Mira Vilkmanilta voi varata pöydän, jos haluaa päästä ylimääräisistä tavaroistaan eroon. Työväentaloa vuokrataan edelleen juhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin, vuokrauksesta vastaavat Mira Vilkman ja Saija Malaste.

– Vaikka meillä onkin hallituksessa innostunut porukka, niin kaipaamme joukkoomme lisää ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä vapaaehtoistöitä yhteisen hyvän eteen.