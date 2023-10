Matka-ratsastuskisat marraskuussa ★

Padasjoen Hevosurheilijoiden järjestämät matkaratsastuksen kisat ovat kuukauden päästä Taruksella.

Lauantaina 4.11.2023 matkaratsastuskilpailuissa on yhteensä 8 eri luokkaa; nopeuskilpailuluokat matkoilla: 103 km ja 73 km. Nopeusluokissa miniminopeus 10 km/h sekä ihanneaikaluokat 23 km-73 km matkoilla, luokasta riippuen nopeus 10-16 km/h tai 8-14 km/h.

Lauantain varsinaisissa kilpailuissa osassa luokista on tarjolla parhaiten sijoittuneille raha- ja tuotepalkintoja sekä sijoittuneille ruusukkeet. Kilpailujen ilmoittautuminen tapahtuu Suomen Ratsastajainliiton kilpailukalenterin kautta.

Heti kisojen perään sunnuntaina 5.11. järjestetään vielä harjoituskilpailut. Harjoituskilpailut on tarkoitettu ratsukoille, jotka haluavat saada kokemusta kilpailutilanteesta ja harjoitella sitä; hevostarkastusta, itse suoritusta ja huoltoa. Harjoituskilpailussa ei vaadita Suomen Ratsastajainliitton mukaista rokotusohjelmaa tai maksullista kilpailulisenssiä.

– Pyrimme harjoituskisoilla tarjoamaan matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistumiseen ja rohkaista sekä innostaa rat­sukkoja näin mukaan lajin pariin. Matkat harjoituskilpailuissa ovat niin lyhyitä, että peruskuntoinen, terve ratsu pärjää matkoilla hyvin, kertoo Anna Mäkipää.

Sunnuntain harjoituskilpailuissa kaikki hyväksytyn suorituksen saaneet saavat ruusukkeen. Mm. Padasjoen kunta sponsoroi kilpailuja tavarapalkinnoilla.

Halloweenin kunniaksi kilpailijoilla huoltotiimeineen on mahdollisuus pukeutua sekä lauantaina että sunnuntaina teeman mukaisesti ja päivän paras puku palkitaan. Kilpailuissa jaetaan kumpanakin päivänä myös BC- eli paraskuntoisin hevonen –palkinto.

Lauantaina 14.10. klo 13 on tarjolla matkaratsastuksen kaikille ratsukoille avoimet yhteistreenit Taruksella. Reitti on sama kuin tulevissa kisoissa ja harkkakisoissa, joten silloin on mahdollisuus päästä kokeilemaan ihanneaikaluokan 23 km kisareittiä porukassa. Oma huoltaja kannattaa ottaa treeneihin mukaan, että huoltajakin saa samalla harjoiteltua huoltohommia.

– Laita yv Padasjoen Hevosurheiljoiden facebook-sivun kautta, niin liitämme sinut treeniryhmään.