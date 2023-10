Laakerissa70-luvun rokkia ★

RockMess esiintyy thairavintola Laakerissa lauan­taina 7.10.2023 Hämeenlinnalaisbändin usealla jäsenellä on erilaisia kesäajan kytköksiä Padasjokeen.

– Niistä on kaikilla jäänyt mieleen hyvä fiilis ja mielikuva vireästä paikasta. Muistoja on ehtinyt karttua 80-luvulta lähtien. On retkeilty Päijänteen kansallispuistossa ja Evon retkeilyalueella, veneilty Padasjoen vesillä ja seurattu Päijännepurjehdusta.

– Osa meistä on myös keikkaillut muiden eri kokoonpanojen kanssa Padasjoella, mm. basisti satamassa useastikin. Rumpalimme soitti aikanaan padasjokelaisessa Midnight Express –bändissä.

Laakerin keikka on yhtyeen uuden kokoonpanon ensimmäinen.

RockMess soittaa legendaarisia rock-hittejä 70–luvun meiningillä. Setti sisältää mm. Freen, Sladen, Fleewood Macin, David Bovien ja Blondien musaa.

Bändin jäsenet ovat pitkän linjan veteraaneja, taustana mm. blueskokoonpano Cotton n Steel Band ja Keski-Uudellamaalla edelleenkin vaikuttava The Ebirds –yhtye.