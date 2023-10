Kunnanjohtajan kyläkiertue alkoi Toritulta ★

Kunnanjohtaja aloitti syksyn kyläkier­tueensa pitäjän pienimmältä kylältä Toritulta. Juha Rehulan tavoitteena on käydä kaikki kylät läpi osana kuntastrategiatyötään.

Toritun Sepänmäellä juotiin ensimmäiset kunnanjohtajan kyläkahvit. Juha Rehula jakoi lappuja ja keräsi niitä koriinsa myöhempää läpikäyntiä varten.

Toritun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Liisa Aidantausta kertoi, että vakituisia asukkaita kylällä on noin 40, heistä puolet eläkeläisiä. Vapaa-ajan asukkaita on toki runsaasti ja heistä osa myös viettää suurimman osan ajastaan Toritulla.

– Kansakoulu kylältä loppui vuonna 1970, mutta koulu ei jäänyt tyhjilleen vaan siinä on edelleen kutomo. Ennen joka talossa oli karjaa, nyt ei yhden yhtä nautaa tai muutakaan tuotantoeläintä, mainitsi Aidantausta.

– Kylän peltoja viljelee kaksi paikallista isäntää ja yksi naapurikuntalainen. Täällä on ollut paljon yhdistyksiä ja toimintaa, nykyisin vain hirviseurue ja kyläyhdistys.

Torittulaiset ovat tehneet paljon talkoita Sepänmäen kunnossapitämiseksi. Vanhimmat rakennukset entisen kyläsepän pihapiirissä ovat 1700–luvulta.

Seuraava kylätapahtuma Toritulla on koko perheen pääsiäisrieha viimevuotiseen tapaan.

Osallistujat kynähommiin: lapuille mielipiteitä

192–senttinen kunnanjohtajamme sai kumartua syvään museotalon matalissa oviaukoissa.

Rehula kertoi, että 27 vuotta sitten tähän aikaan ollessaan Padasjoen hallintojohtaja piti vähältä, ettei hänestä tullut padasjokelainen. Hän nimittäin haki silloisen tyttöystävänsä, nykyisen vaimonsa kanssa asuntoa Padasjoelta.

– Sitten kävi niin kuin kävi, elämä heitti toisenlaisille raiteille. Nyt helpottaa, että tunnen kuntaa entuudestaan.

Rehula on saanut muiden johtotehtävien oheen tärkeän projektin: kuntastrategian päivittämisen. Kuntien pitää lain mukaan kerran 4 vuodessa päivittää strategiaansa.

– Onhan maailma muuttunut aika lailla vuodesta 2011, enkä edes tarkoita koronaa tai Ukrainan sotaa. Päättäjiltä kysyin, että lähdetäänkö ihan nollasta liikkeelle vai kaivetaanko vanhat paperit esiin ja tehdään niiden pohjalta. Se, että olen täällä tänään, osoittaa että työ on aloitettu puhtaalta pöydältä.

Rehulan missiona on osallistaa kaikki vauvasta vaariin strategiatyöhön. Hän on menossa myös kouluille ja päiväkotiin luotaamaan tulevaisuuden ääntä.

Torittulaiset joutuivat töihin, kun kunnanjohtaja jakoi lappuja, joihin piti kirjata mielipiteitään annetuista aiheista. Osallistujien piti kertoa mm. mikä on parasta Padasjoella, asia minkä haluaa­ kuvaavan Padasjokea vuonna 2035, minkä pitää muuttua jotta tavoitteeseen päästään ja mitkä ovat asioita, joita ei pidä tärvellä.

– Strategiassa käy helposti niin, että kirjataan ylös ne kaikki kauniit asiat. Se myös unohtuu helposti mappiin pölyttymään, vaikka tarkoitus on, että se on johtamisen pelikirja.

Yksi iso asia, jossa tulen haastamaan päättäjät ja teidät tässä tänään ja nyt, on kysyä että onko realistista asettaa tavoite väkiluvun nousuun? Pitäisikö se olla mieluummin alamäen pysäyttäminen?

Rehula muistutti, että 27 vuotta sitten Padasjoella asui 4300 ihmistä. Alamäki on jatkunut jo vuosikymmeniä.

– Padasjoella on tehty viisaita päätöksiä joskus; tarkoittaa sitä, että meillä ei ole hengenhätää talouden kanssa. Näen sen isona mahdollisuutena.

Lopuksi sai rustata lapulle terveisensä Kuntalaan ja myös vapaata keskustelua käytiin. Esiin nousivat etenkin teiden huono kunto, työpaikkojen luominen kuntaan sekä vapaa-ajan asukkaiden saaminen mukaan kyläyhteisöön ja toimintaan. Puhetta oli myös tyhjistä taloista, joista iso osa saa ennen pitkää uudet asukkaat tai ainakin lomalaisia.

Torittulaiset olivat huolissaan siitä, että talojen arvon alentuessa kiinteistövero jatkaa nousemistaan. Kiinteistöverolle ei myöskään saa vastinetta.

– Lisäksi talojen verotusarvoa on nostettu kaiken aikaa.

Lisäksi kritisoitiin sitä, että Kuntala laitetaan kiinni kesällä parhaana lomasesonkina, kun paikkakunnalla on kaikkein eniten ihmisiä.

Seuraava kunnanjohtajan kyläkahvi tarjotaan Auttoisten Maatalolla 14.10.