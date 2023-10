Kunnan verkkosivu-uudistus valmistui viime viikolla ★

Padasjoen kunnan uudet verkkosivut julkaistiin 27.9.2023. Pientä säätöä on edelleen, mutta pääosin sivut palvelevat nyt uudistettuina kuntalaisia ja kunnan asioista kiinnostuneita.

Sivistysjohtaja Jouni Häkkinen ja IT-asiantuntija Markku Lahtinen urakan päätyttyä.

– Ilmettä on raikastettu ja sivut ovat toivottavasti myös luettavammat, sanoo sivistysjohtaja Jouni Häkkinen.

– Sisältöä uudistettiin ja sitä päivitetään jatkuvasti. Uutena osiona on mm. mahdolliset kriisitiedotteet.

Tavallinen kuntalainen ei ehkä kovin usein kunnan sivuille eksy, mutta etenkin kesäaikaan lomailijat tarkistavat, olisiko tarjolla mielenkiintoisia tapahtumia.

– Tapahtumat on se sivu, millä on ollut eniten kävijöitä, tietää sivujen pääkäyttäjä, kunnan IT-asiantuntija Markku Lahtinen.

– Seuraavaksi selatuin osio on uutiset ja sitten esityslistat.

Tapahtumien ilmoittaminen on tehty entistä helpommaksi. Paikallisten toimijoiden toivotaan laittavan tapahtumailmoituksen kunnan sivuille heti, kun tilaisuuden ajankohta ja ohjelma ovat selvillä, näin toiset tapahtumajärjestäjät voivat välttää päällekkäisyyksiä.

Sivuilla tuodaan esille myös kunnan palvelut ja ajankohtaiset asiat. Etusivun otsikoita ovat Matkailu ja tapahtumat, Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Hyvinvointi ja kulttuuri, Elinvoima ja työllisyys sekä Kunta ja hallinto.

Matkailuosiossa kerrotaan mm. Salpausselkä Geoparkista, kylien luontopoluista ja Luukonhaan arboretumista, asumissivustolta löytyvät myytävän omakotitontit, joita on kirkonkylällä 27, Nyystölässä 3 ja Maakeskessä 2. Hyvinvointisivuille on listattu niin salivuorot kuin lähiliikunta-alueetkin. Padasjoen historiasta kerrotaan, että kunnassa on asuttu kivikaudelta asti ja paikkakunnalla sijaitsee myös linnavuoria.

Uudistustyö alkoi viime syksynä

Etusivulle on valittu ilmakuva kirkonkylästä. Sivun avanneelle mainostetaan heti:

Luonnonläheistä elämää Päijät-Hämeen järvimaisemissa

Pienemmällä präntillä mainitaan, että Padasjoki erottuu luonnonkauniilla maisemillaan ja lukuisilla harrastusmahdollisuuksillaan. Asuminen on edullista, ja kaikki palvelut ovat lähellä.

Kaikki hallintokunnat ovat osallistuneet sivujen valmisteluun. Sisältöä ovat olleet suunnittelemassa Häkkisen ja Lahtisen lisäksi koulun, kirjaston, hyvinvointitoimen, varhaiskasvatuksen ja ympäristötoimen edustajat. Sisältöä sivuille syötti myös kunnan kesäsomettaja.



Uudistustyö lähti liikkeelle vuosi sitten syksyllä kilpailutuksella. Ulkopuolinen konsultti auttoi alkuun, varsinaisen sivujen teknisen toteutuksen suoritti valittu toimittaja. Alun perin sivu-uudistuksen piti valmistua keväällä, mutta aikataulu hieman venähti ja viimeistelyvaiheeseen päästiin lopulta kesälomien päätyttyä.

Uudistetuilta verkkosivuilta ei löydy enää listausta paikkakunnan yrityksistä ja yhdistyksistä, sillä tiedot löytyvät helposti kerran vuodessa uudistettavan Padasjoki palvelee –lehden tiedoista. Padasjoen Sanomien toteuttaman Palvelee–lehden selailuversio löytyy uusituilta sivuilta.

– Sivut on tarkoitus pitää ajantasaisena tekemällä pientä päivitystyötä jatkuvasti. Palautetta uudistuksesta voi lähettää verkkosivujen kautta.

Padasjoen kunnan sivut: https://www.padasjoki.fi/